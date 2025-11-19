قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملات لمديرية الطب البيطري لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار وندوات توعية بالمدارس

ايمن محمود

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، جهود مديرية الطب البيطري لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار بعدد من مدن المحافظة. وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية "مصر خالية من السعار "، .

ووجه محافظ مطروح  بإطلاق حملات التحصين لتشمل جميع المدن على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور سامى عمار مدير مديرية الطب البيطري بمطروح ، بدأ مديرية الطب البيطري بمطروح بتنفيذ حملات تحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار تحت إشراف الدكتور حامد الاقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

حيث تم تحصين عدد ٨٧ كلبا وتعقيم ثلاثة حتى الآن وتنفيذ عدد ١٠ ندوات ارشاديه توعويه ضد السعار فى المدارس منذ بداية الدراسة وذلك بمدينة مرسي مطروح ، مع التوسع في تنفيذ الحملات بالتنسيق مع مجالس المدن

واشار إلى أنه شارك في تنفيذ الحملات كلا من الدكتورة صفاء يوسف منصور مدير إدارة الصحة العامه والدكتورة هنادى رزق رئيس قسم مكافحة الأمراض المشتركة والدكتورة اسماء الجمالة مدير إدارة الإرشاد والخدمات والدكتورة رانده محمد عباس طبيب إدارة الصحة العامه

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ  بتسليم عدد ٥ عقود عمل بعدد من الفنادق والقطاع الخاص لخمسة من ذوى الهمم من أبناء مطروح بحضور الأستاذ مصطفى جابر مدير مديرية العمل ، والدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، والأستاذة أسماء السيد ممثلا عن المجلس القومي لذوى الهمم

، وذلك في إطار جهود الدولة لدمج ذوى الهمم في سوق العمل وتوفير فرص لائقة لهم.مع استغلال قدراتهم وتأهيلهم بالتنسيق بين مديريات العمل والقطاع الخاص لتوفير وظائف مناسبة تتفق مع قدراتهم بما يتيح دمجهم في المجتمع ، وتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من عمالها لذوي الهمم

ووجه نائب المحافظ لمديرية العمل باعداد منصة اليكترونية لإتاحة تسجيل الراغبين في الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص بالتنسيق مع جهات القطاع الخاص بالمحافظة من فنادق وشركات وغيرها بما يوفر الإتاحة والمعلومات لأبناء المحافظة وتسجيل بياناتهم وفقا لمؤهلاتهم بما يتوافق مع فرص العمل المناسبه لهم ،بالاضافة إلى أهمية التأكيد على لغة الإشارة في إتاحة المعلومة لذوى الهمم من أبناء المحافظة

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الطب البيطرى

