آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد حفل جوائز الكاف 2025 لتكريم أبرز نجوم الكرة الإفريقية

محمد صلاح وأشرف حكيمي
حمزة شعيب

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية والعالمية، اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2025، لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية والمواهب الشابة في القارة السمراء.

ما هي جوائز الكاف؟
جوائز الكاف هي احتفال سنوي ينظمه الاتحاد الإفريقي لتكريم الإنجازات الفردية والجماعية في كرة القدم، مع التركيز على التميز والالتزام والمواهب الصاعدة. تشمل الجوائز فئات عدة مثل أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل حارس مرمى، أفضل مدرب، أفضل نادي، أفضل منتخب، بالإضافة إلى جوائز اللاعبين الشباب واللاعبات الشابات و"هدف العام".

موعد ومكان الحفل
يُقام الحفل اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، في جامعة محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، ابتداءً من الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كيفية متابعة الحفل
يمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية على يوتيوب، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على نفس المنصة.

مقدمو الحفل والعروض الفنية
سيشرف على تقديم الحفل الفنانة البنينية أنجيليك كيدجو والكوميدي المغربي وُلاس، في حين ستقدم عروض موسيقية كل من دعاء لحياوي من المغرب، أوييلو لونجومبا من الكونغو، والموسيقي الغاني فوز أو دي جي.

أبرز الجوائز والمرشحون

أفضل لاعب: محمد صلاح (مصر - ليفربول)، أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا - جالاتا سراي).

أفضل نادي رجال: بيراميدز، نهضة بركان، صن داونز.

أفضل لاعب داخل أفريقيا: محمد الشيبي وفيستون ماييلي (بيراميدز)، أسامة المليوي (نهضة بركان).

أفضل حارس مرمى رجال: ياسين بونو (الهلال السعودي)، منير المحمدي (نهضة بركان)، رونواين ويليامز (صن داونز).

أفضل لاعبة: غزلان الشباك وسناء مسعودي (المغرب)، راشدات أجيباد (نيجيريا).

أفضل حارسة مرمى: كل تشياماكا نادوزي (نيجيريا)، أنديلي دلاميني (جنوب أفريقيا)، خديجة الرميشي (المغرب).

أفضل مدرب رجال: وليد الركراكي، محمد وهبي، روبيستا (الرأس الأخضر).

أفضل لاعب شاب: عبد الله وزان، عثمان ماعمة (المغرب)، تايلون سميث (جنوب أفريقيا).

أفضل لاعبة شابة: ضحى المدني (المغرب)، أدجي ندياي (السنغال)، شاكيرات موشود (نيجيريا).

أفضل منتخب وطني رجال: المغرب، المغرب تحت 20 عاماً، الرأس الأخضر.

أفضل منتخب وطني سيدات: المغرب، غانا، نيجيريا.

هدف العام: أهداف مغربية بارزة منها هدف غزلان الشباك ضد نيجيريا، هدف أسامة المليوي ضد مدغشقر، وهدفي عبد الله وزان تحت 17 عاماً ضد تنزانيا.

ويُتوقع أن يشهد الحفل منافسات قوية بين أبرز نجوم القارة، حيث يسعى محمد صلاح وأشرف حكيمي وبقية اللاعبين إلى إضافة ألقاب جديدة لمسيرتهم، بينما تبرز المواهب الشابة والفرق والأندية التي قدمت أداءً متميزًا في البطولات المحلية والقارية.

حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف حفل الافضل في افريقيا

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

حكم حرق ملابس الميت

حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين.. الإفتاء: حرام شرعا ويستلزم تعويض الورثة

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

