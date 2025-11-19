موعد حفل جوائز الكاف 2025 لتكريم أبرز نجوم الكرة الإفريقية

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية والعالمية، اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2025، لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية والمواهب الشابة في القارة السمراء.

ما هي جوائز الكاف؟

جوائز الكاف هي احتفال سنوي ينظمه الاتحاد الإفريقي لتكريم الإنجازات الفردية والجماعية في كرة القدم، مع التركيز على التميز والالتزام والمواهب الصاعدة. تشمل الجوائز فئات عدة مثل أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل حارس مرمى، أفضل مدرب، أفضل نادي، أفضل منتخب، بالإضافة إلى جوائز اللاعبين الشباب واللاعبات الشابات و"هدف العام".

موعد ومكان الحفل

يُقام الحفل اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، في جامعة محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، ابتداءً من الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كيفية متابعة الحفل

يمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية على يوتيوب، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على نفس المنصة.

مقدمو الحفل والعروض الفنية

سيشرف على تقديم الحفل الفنانة البنينية أنجيليك كيدجو والكوميدي المغربي وُلاس، في حين ستقدم عروض موسيقية كل من دعاء لحياوي من المغرب، أوييلو لونجومبا من الكونغو، والموسيقي الغاني فوز أو دي جي.

أبرز الجوائز والمرشحون

أفضل لاعب: محمد صلاح (مصر - ليفربول)، أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا - جالاتا سراي).

أفضل نادي رجال: بيراميدز، نهضة بركان، صن داونز.

أفضل لاعب داخل أفريقيا: محمد الشيبي وفيستون ماييلي (بيراميدز)، أسامة المليوي (نهضة بركان).

أفضل حارس مرمى رجال: ياسين بونو (الهلال السعودي)، منير المحمدي (نهضة بركان)، رونواين ويليامز (صن داونز).

أفضل لاعبة: غزلان الشباك وسناء مسعودي (المغرب)، راشدات أجيباد (نيجيريا).

أفضل حارسة مرمى: كل تشياماكا نادوزي (نيجيريا)، أنديلي دلاميني (جنوب أفريقيا)، خديجة الرميشي (المغرب).

أفضل مدرب رجال: وليد الركراكي، محمد وهبي، روبيستا (الرأس الأخضر).

أفضل لاعب شاب: عبد الله وزان، عثمان ماعمة (المغرب)، تايلون سميث (جنوب أفريقيا).

أفضل لاعبة شابة: ضحى المدني (المغرب)، أدجي ندياي (السنغال)، شاكيرات موشود (نيجيريا).

أفضل منتخب وطني رجال: المغرب، المغرب تحت 20 عاماً، الرأس الأخضر.

أفضل منتخب وطني سيدات: المغرب، غانا، نيجيريا.

هدف العام: أهداف مغربية بارزة منها هدف غزلان الشباك ضد نيجيريا، هدف أسامة المليوي ضد مدغشقر، وهدفي عبد الله وزان تحت 17 عاماً ضد تنزانيا.

ويُتوقع أن يشهد الحفل منافسات قوية بين أبرز نجوم القارة، حيث يسعى محمد صلاح وأشرف حكيمي وبقية اللاعبين إلى إضافة ألقاب جديدة لمسيرتهم، بينما تبرز المواهب الشابة والفرق والأندية التي قدمت أداءً متميزًا في البطولات المحلية والقارية.