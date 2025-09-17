قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يستفز العالم: من يمتلك هاتفًا محمولًا يحمل قطعة من إسرائيل في جيبه
«ميدو» يفتح النار على إدارة الأهلي: ريبيرو بلا شخصية ولا يليق بالمارد الأحمر
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصطفى الفقي: الرئيس السيسي استخدم كلمة «العدو» في قمة الدوحة مع تمسكه بالسلام العادل

الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي
الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن كل الدول العربية في غالبها إسلامية، لكن ليس كل الدول الإسلامية عربية، وهو ما يفسر أن القضية الفلسطينية تُعد قضية عربية في الأساس، ولذلك جاءت تسمية القمة بـ"القمة العربية الإسلامية"، موضحًا أن الخطاب العربي في قمة الدوحة كان قويًا وصريحًا، حيث جاءت كلمات الزعماء والرؤساء معبّرة بوضوح عن المواقف الحقيقية للدول.

وأشار مصطفى الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات استخدم في مفاوضاته مع إسرائيل كلمة "الخصم" بدلًا من كلمة "العدو"، بينما استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة كلمة "العدو"، مع تأكيده تمسك مصر بالسلام، ولكن بشرط أن يكون سلامًا عادلًا يحقق الاستقرار في المنطقة.

وتابع: "حذّر الرئيس السيسي في كلمته من أن استمرار الوضع على حاله سيؤثر على اتفاقية السلام مع إسرائيل"، مؤكدًا أنه لا داعي لذلك إذا التزمت إسرائيل بالسلام العادل، موضحًا أن ما يحدث الآن من تصعيد إسرائيلي ينقل الصراع من كونه فلسطينيًا عربيًا إلى كونه صراعًا إقليميًا واسعًا، متسائلًا: "ما الداعي يا نتنياهو إلى التصعيد واستهداف العاصمة القطرية الدوحة؟".

وشدّد مصطفى الفقى، على أن العرب يدركون أن اللعب بالنار يحرق الجميع، وأن مصر والدول العربية لا تريد اشتعال المنطقة.

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

