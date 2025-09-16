قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى الفقي: غطرسة القوة أعمت إسرائيل ونتنياهو.. التطبيع ورقة ضغط بيد العرب

الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي
الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بعملية "تطهير عرقي مكتملة الأركان"، مشددًا على أن المجتمع الإسرائيلي هو من اختار التيار اليميني الحاكم ويقتنع بسياساته الحالية، موضحًا أن غطرسة القوة أعمت إسرائيل ونتنياهو، وهو ما جعل خربشة اتفاقيات السلام والاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل تمثل الكارت الأول بيد العرب في مواجهة الاحتلال.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه إذا كان هناك عدالة وتوازن فلا مانع من التطبيع"، لافتًا إلى أن ورقة التطبيع مع السعودية هي كارت الضغط الأول على إسرائيل.

وأشار مصطفى الفقي، إلى أن التحرك الدولي يمكن أن يشكّل ضغطًا واسعًا على الاحتلال، موضحًا أنه كان من الممكن أن نشهد قمة عربية صينية أو روسية عربية تضيف بعدًا جديدًا لهذا الضغط، مشددا على أن حالة "اللا سلم واللا حرب" ستؤثر اقتصاديًا على إسرائيل بشكل كبير، مؤكدًا أن قمة الدوحة كانت بمثابة جلسة لتسجيل المواقف الساخنة، حيث برزت مشاركة قوية من القادة والزعماء في القمة العربية الإسلامية.

مصطفى الفقي نتنياهو إسرائيل الاحتلال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

حبس

تجديد حبس شقيقين لقيامهما بالنصب علي المواطنين

لقطة من الفيديو

فحص فيديو سحل 7 مسلحين لشاب ووالدته بشارع العريش بالهرم

محكمة

حبس شخص تعدى على سيدة بالسب والتشهير

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد