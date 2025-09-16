قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
توك شو

المدير التنفيذي للهلال الأحمر تكشف كواليس الجهد المتواصل لاستمرار لدفع المساعدات إلى قطاع غزة

محمود محسن

أكدت أمال إمام، المدير التنفيذي الهلال الأحمر المصري، أن  العمل متواصل، مشيرة إلى أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة الفلسطينة حتى الأن، والهلال الحمر المصري مازال مستمر في تقديم قوافل المساعدات "باب العزة"، وقدم القافلة الـ 38 لتلك القوافل.

وقالت أمال إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن قوافل المساعدات “باب العزة” تم تقديمها بداية من يوليو الماضي، وتم العمل على دخول المواد الإغاثية والغذائية لقطاع غزة.

وتابعت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن المعاناة داخل قطاع غزة مأساوية، لذا نعمل من تخفيف تلك المأساة من خلال المساعدات التي يتم تقديمها.

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

بنيامين نتنياهو

نتنياهو: ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين.. والعملية في قطر كانت قرارا إسرائيليا مستقلا

أرشيفية

اليونيسف: أكثر من 10 آلاف طفل في مدينة غزة يعانون من سوء التغذية الحاد

أرشيفية

استجابة لضغوط إسرائيلية .. سوريا تسحب سلاحها الثقيل من الجنوب

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

