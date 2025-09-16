المدير التنفيذي للهلال الأحمر تكشف كواليس الجهد المتواصل لاستمرار لدفع المساعدات إلى قطاع غزة

أكدت أمال إمام، المدير التنفيذي الهلال الأحمر المصري، أن العمل متواصل، مشيرة إلى أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة الفلسطينة حتى الأن، والهلال الحمر المصري مازال مستمر في تقديم قوافل المساعدات "باب العزة"، وقدم القافلة الـ 38 لتلك القوافل.

وقالت أمال إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن قوافل المساعدات “باب العزة” تم تقديمها بداية من يوليو الماضي، وتم العمل على دخول المواد الإغاثية والغذائية لقطاع غزة.

وتابعت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن المعاناة داخل قطاع غزة مأساوية، لذا نعمل من تخفيف تلك المأساة من خلال المساعدات التي يتم تقديمها.