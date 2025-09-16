قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خبير: الاجتياح البري لغزة إعلان احتلال نهائي وهزيمة سياسية لحماس

صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال اللواء محمود محيي الدين، الخبير الاستراتيجي، إن قرار الاجتياح البري لقلب مدينة غزة يخدم هدفين أساسيين متلازمين، أولاً، القضاء على المركزية السياسية والإدارية لحركة حماس في القطاع من خلال احتلال العاصمة وإسقاط هيكلها القيادي، وثانياً، تحييد مقدرتها العسكرية عبر ضرب مركزية قيادتها العسكرية في مكان واحد.

وأوضح اللواء محمود محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن العملية تهدف إلى القضاء على حماس نهائياً إذا ما نُفِّذت بالشكل المعلن، مضيفًا أن إعلان بدء عملية اجتياح غزة يعبر في جوهره عن اعتراف بإخفاق الجهود السابقة لإسقاط حركة حماس ومراكز قرارها بوسائل أخرى، وأن الانتقال إلى معركة ميدانية بهذا الحجم يعد بمثابة إعلان عملي للسيطرة والاحتلال.

وانتقد اللواء محمود محيي الدين، ما يتم تداوله إعلامياً حول وجود خلافات بين الأجهزة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن النقاشات المسربة عن طاولة "الكابنيت" لا تعكس معارضة جوهرية من المؤسسة العسكرية، فالمستوى العسكري في النهاية "موافق وممتثل لأي قرار سياسي"، وإذا كان هناك اعتراض حقيقي لكان قد تجنّب قبول المسؤولية.

وشدد اللواء محمود محيي الدين، على أن الطابع الجماعي للقرار السياسي يُفرز في النهاية تبعات ميدانية كبيرة، وأن نجاحه أو فشله سيقاس بمدى قدرته على تحييد البنية القيادية لحماس وإرساء واقع إداري جديد في قطاع غزة.

