خبير: الاجتياح البري لغزة إعلان احتلال نهائي وهزيمة سياسية لحماس

قال اللواء محمود محيي الدين، الخبير الاستراتيجي، إن قرار الاجتياح البري لقلب مدينة غزة يخدم هدفين أساسيين متلازمين، أولاً، القضاء على المركزية السياسية والإدارية لحركة حماس في القطاع من خلال احتلال العاصمة وإسقاط هيكلها القيادي، وثانياً، تحييد مقدرتها العسكرية عبر ضرب مركزية قيادتها العسكرية في مكان واحد.

وأوضح اللواء محمود محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن العملية تهدف إلى القضاء على حماس نهائياً إذا ما نُفِّذت بالشكل المعلن، مضيفًا أن إعلان بدء عملية اجتياح غزة يعبر في جوهره عن اعتراف بإخفاق الجهود السابقة لإسقاط حركة حماس ومراكز قرارها بوسائل أخرى، وأن الانتقال إلى معركة ميدانية بهذا الحجم يعد بمثابة إعلان عملي للسيطرة والاحتلال.

وانتقد اللواء محمود محيي الدين، ما يتم تداوله إعلامياً حول وجود خلافات بين الأجهزة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن النقاشات المسربة عن طاولة "الكابنيت" لا تعكس معارضة جوهرية من المؤسسة العسكرية، فالمستوى العسكري في النهاية "موافق وممتثل لأي قرار سياسي"، وإذا كان هناك اعتراض حقيقي لكان قد تجنّب قبول المسؤولية.

وشدد اللواء محمود محيي الدين، على أن الطابع الجماعي للقرار السياسي يُفرز في النهاية تبعات ميدانية كبيرة، وأن نجاحه أو فشله سيقاس بمدى قدرته على تحييد البنية القيادية لحماس وإرساء واقع إداري جديد في قطاع غزة.