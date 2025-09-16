قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عبد الحليم قنديل: عربات جدعون 2 تستهدف السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أرض غزة

هاني حسين

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن التصعيد العسكري الذي يشهده قطاع غزة حاليًا ليس جديدًا كما يُروَّج، بل هو استمرار لعملية بدأها الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 28 يومًا، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعمّد إعلان ما وصفه بـ"تقدم العملية البرية" تزامنًا مع نتائج القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الدوحة، في رسالة سياسية مفادها أن "كل ما قيل في القمة لا يعنيه".

وأضاف قنديل، خلال استضافته مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القمة العربية الإسلامية في الدوحة كانت مخيبة لآمال أي عربي، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة "عربات جدعون 2"، تستهدف استكمال احتلال مدينة غزة، ثم التوسع جنوبًا نحو دير البلح ومخيم النصيرات، وغيرها من مناطق وسط القطاع، وأن ما أعلنه نتنياهو مؤخرًا لا يعدو كونه استعراضًا سياسيًا وردًا مباشرًا على نتائج القمة.

وأشار إلى أن الاحتلال بدأ هذه العملية بقصف جوي مكثف أدى إلى تدمير واسع لما يُعرف بـ"أبراج غزة"، ثم انتقل إلى مرحلة الهجوم البري، بهدف فرض السيطرة الكاملة على الأرض، مع تجاهل تام لأي تحركات سياسية أو دبلوماسية عربية.

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

أمير طعيمة مع جيهان عبدالله

التعاون الرابع بيننا .. أمير طعيمة يكشف كواليس «شبه دماغي» مع سعد لمجرد

فعاليات ثقافية وفنية

قصور الثقافة تحتفل باليوم المصري للموسيقى على مسرح 23 يوليو بالمحلة

سيد درويش

ثقافة الإسكندرية يحتفى بذكرى سيد درويش في اليوم المصري للموسيقى

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

