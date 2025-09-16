مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل تواصل تصعيدها السياسي والإعلامي في محاولة لعرقلة المؤتمر المرتقب الذي سيعقد في الأمم المتحدة في 22 سبتمبر، والذي يهدف إلى الدفع نحو حل الدولتين والاعتراف المتزايد بدولة فلسطين.

وأشار السفير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، إلى أن هذا التصعيد يأتي نتيجة للضغوط الدولية والاعترافات المتزايدة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، ما أدى إلى مواقف إسرائيلية متهورة وتصعيد في سياساتها العدوانية تجاه عدد من الدول العربية، من بينها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وقطر، إضافة إلى محاولاتها التمدد إقليميًا بطرق تتنافى مع إرادة المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد عبد الفتاح أن "المجتمع الدولي لن يسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها في هذا الشأن"، مشددًا على أن مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين سيحقق أهدافه، وفي مقدمتها التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.