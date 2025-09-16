العميد محمود محيي الدين: ما يحدث في غزة ممتد حتى يونيو 2026

أكد العميد محمود محيى الدين الخبير العسكري والباحث في شؤون الأمن القومي، أن ما يحدث في قطاع غزة ممتد حتى يونيو 2026، مضيفا أن موقف مصر يمثل اكبر دعم للشعب الفلسطيني.

واضاف محيى الدين، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر الدوله الاكبر والاهم في دعم الشعب الفلسطيني، متابعا أن امريكا منزعجة من القمة العربية الاسلامية في الدوحة.

وتابع العميد محمود محيى الدين الخبير العسكري والباحث في شؤون الأمن القومي، أن استدعاء العالم العربي والاسلامي ازعج الولايات المتحدة الامريكية، مشيرا إلى أن الموقف المصري واضح في ملف التهجير.