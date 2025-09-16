خبير استراتيجي: الرئيس السيسي وجّه تحذيرا بالقمة العربية للحكومة الإسرائيلية

أكد العميد طارق العكارى، المتخصص فى الشأن الاستراتيجى، أن حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو "تتباهى بقتل المدنيين والأطفال، وتعتبر ذلك نجاحًا، مشيرا إلى أنه لا يرى أي إنجاز في قتل الشعوب أو قمع المقاومة.

وقال العكاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن إسرائيل، التي تخوض منذ عامين مواجهة مع حركات المقاومة، لم تحقق نتائج ، بل إن مواجهة استمرت 12 يومًا فقط مع إيران أجبرتهم على الانكفاء داخل حدودهم.

وتابع المتخصص فى الشأن الاستراتيجى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الاسلامية الطارئة كانت الأقوى، خاصة بعد وصفه لأول مرة إسرائيل بـ"العدو"، ووجه تحذيرا للحكومة الإسرائيلية بأن سياساتها لن تحقق أمن أو وجود سلام في المنطقة.



