إيمان العاصي تشارك جمهورها كواليس مسلسلها الجديد قسمة العدل



شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أول صورة من كواليس مسلسلها الجديد "قسمة العدل"، المنتظر عرضه خلال الفترة القادمة.



وظهرت العاصي في الصورة إلى جانب الفنان الشاب خالد أنور، حيث لاقت اللقطة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي أبدى حماسه لمتابعة العمل فور عرضه.

وتعتمد إيمان العاصى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.