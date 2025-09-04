إيمان العاصى تخطف الأنظار بـ هاف ستومك

شاركت الفنانة إيمان العاصى، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة بعد ولادتها بشهور رفقة ابنها وزوجها.

وظهرت إيمان العاصى، باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب ابيض هاف ستومك .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتعتمد إيمان العاصى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

