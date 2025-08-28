في عيد ميلادها الـ 39.. إطلالات أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

يصادف اليوم 28 أغسطس عيد ميلاد الفنانة إيمان العاصي التي أتمت عامها الـ 39، ورغم ذلك لا يبدو عليها تقدم العمر ولازالت تحافظ على جمالها و أناقتها.



إطلالات إيمان العاصي في عيد ميلادها



تحرص إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكلاسيك أو الكاجوال.



تتميز إيمان العاصي بالأزياء المتنوعة ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، تحرص على اختيار الإطلالات التي تتناسب مع رشاقتها وقوامها المثالي.

تقوم إيمان العاصي بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي الحقائب والأحذية المميزة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد إيمان العاصي على تسريحات الشعر البسيطة، وأختيار صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها وتبرز جمالها.

