غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 39.. إطلالات أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
هاجر هانئ

يصادف اليوم 28 أغسطس عيد ميلاد الفنانة إيمان العاصي التي أتمت عامها الـ 39، ورغم ذلك لا يبدو عليها تقدم العمر ولازالت تحافظ على جمالها و أناقتها.


إطلالات إيمان العاصي في عيد ميلادها 


تحرص إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكلاسيك أو الكاجوال.


تتميز إيمان العاصي بالأزياء المتنوعة ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، تحرص على اختيار الإطلالات التي تتناسب مع رشاقتها وقوامها المثالي.
تقوم إيمان العاصي بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي الحقائب والأحذية المميزة.
ومن الناحية الجمالية، تعتمد إيمان العاصي على تسريحات الشعر البسيطة، وأختيار صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها وتبرز جمالها.

