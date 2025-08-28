ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ريا أبي راشد

تألقت ريا أبي راشد في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

اتسم فستان ريا أبي راشد في أحدث ظهور باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، تزينت بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها.

انتعلت ريا أبي راشد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ريا أب راشد بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.