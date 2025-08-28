أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

تشكل سمنة الاطفال خطراً كبيراً على صحتهم، لذا يجب التخلص منها مبكراً حتى لا تؤثر على صحة الطفل وتسبب في إصابته بأمراض خطيرة مثل السكر والقلب وغيرها لذا يلجأ الكثير من الاهالى إلى إجراء عمليات تدبيس المعدة لاطفالهم.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض اضرار عمليات السمنة على الاطفال وفقا لموقع ديلى ميرور.

1-أضرار قص المعدة، انه لا يتم إنقاص الوزن بشكل فوري عقب الانتهاء من العملية، ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتع بها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.

2-هناك بعض الاطفال، يمكن ان تسبب لهم بعض اضرار عملية التكميم؛ حيث ينصحهم الأطباء بعدم إجرائها واللجوء إلى حلول أخرى لإنقاص الوزن، مثل الطفل الذي يعاني من ارتجاع شديد ومزمن بالمريء، لن نستطيع أن ننصحه بعملية تكميم المعدة لأنها من الممكن أن تزيد من الأعراض وتجعلها أسوأ.



3-وعن عيوب عملية تكميم المعدة، فإنها عملية آمنة تمامًا، لكن يمكن القول إن الجزء الذي يتم قصه من المعدة لا يمكن إعادته مرة أخرى، بالإضافة إلى ان إنقاص الوزن لا يتم بشكل فوري عقب الانتهاء من عملية تكميم المعدة ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتعبها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.







