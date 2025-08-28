قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أممي يدعو إلى خطوات جريئة لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
الشرع: سوريا تعود لأبنائها وتفتح صفحة جديدة
بـ 300 ألف جنيه اركب شيفروليه أفيو سيدان
زيلينسكي: وفد أوكراني يزور واشنطن لبحث الضمانات الأمنية مع فريق ترامب
تركيا تعلن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا عبر أربعة معابر حدودية
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
بالصور

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

رنا عصمت

تشكل سمنة الاطفال خطراً كبيراً على صحتهم، لذا يجب التخلص منها مبكراً حتى لا تؤثر على صحة الطفل وتسبب في إصابته بأمراض خطيرة مثل السكر والقلب وغيرها لذا يلجأ الكثير من الاهالى إلى إجراء عمليات تدبيس المعدة لاطفالهم.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض اضرار عمليات السمنة على الاطفال وفقا لموقع ديلى ميرور.

1-أضرار قص المعدة، انه لا يتم إنقاص الوزن بشكل فوري عقب الانتهاء من العملية، ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتع بها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.

2-هناك بعض الاطفال، يمكن ان تسبب لهم بعض اضرار عملية التكميم؛ حيث ينصحهم الأطباء بعدم إجرائها واللجوء إلى حلول أخرى لإنقاص الوزن، مثل الطفل الذي يعاني من ارتجاع شديد ومزمن بالمريء، لن نستطيع أن ننصحه بعملية تكميم المعدة لأنها من الممكن أن تزيد من الأعراض وتجعلها أسوأ.
 

3-وعن عيوب عملية تكميم المعدة، فإنها عملية آمنة تمامًا، لكن يمكن القول إن الجزء الذي يتم قصه من المعدة لا يمكن إعادته مرة أخرى، بالإضافة إلى ان إنقاص الوزن لا يتم بشكل فوري عقب الانتهاء من عملية تكميم المعدة ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتعبها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.

 


 

