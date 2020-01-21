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مرأة

للسيدات.. اعرفي علاقة تكميم المعدة بالحمل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:38 ص
للسيدات.. اِعرفي
للسيدات.. اِعرفي علاقة تكميم المعدة بالحمل
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حياة عبد العزيز
قال الدكتور محمد حسن، استشاري جراحات النساء، لـ"صدى البلد"، إن هناك الكثير من أصحاب الوزن الزائد يتجهون لإجراء عمليات تكميم المعدة، لخسارة الدهون، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير.

وأكد الدكتور محمد حسن أن هناك حالات يجب أن تتوخى الحذر والمتابعة مع الطبيب باستمرار، حتى لا تحدث مضاعفات، ومن أبرز الحالات هن السيدات المتزوجات.

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أضاف استشاري جراحات النساء أن السيدة التي خضعت لعملية تكميم المعدة، يجب أن تتوقف عن الحمل لمدة عام كامل، حتى تتمكن من تناول العقاقير الطبية، فيمكن أن يحدث الكثير من المضاعفات بعد العملية.

وأوضح استشاري جراحات النساء أنه بعد تخطي مرحلة الخطر بعد عملية تكميم المعدة، وأخذ قرار الحمل، يجب أن تحاول السيدة الولادة الطبيعية، فهي أفضل للحالات التي أجرت عمليات تكميم المعدة على المدى البعيد.
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