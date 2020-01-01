للسيدات.. تعرفي على السن المناسب للحمل دون مخاطر

ذكر موقع "parents"، ان هناك أعمار مناسبة للسيدات للحمل، حتى تتمتع بصحة جيدة، دون عناء او التعرض لخطر الإجهاض.
قال إحدى الأطباء وفقًا لموقع "parents"، ان اصحاب الوزن الزائد لا يكون الحمل مناسب لهن، فعليهن اولًا الحفاظ على رشاقتهن ثم الحمل، مع اتباع نظام غذائي سليم، وتابع ان السيدات المتزوجات في سن الـ20 لديهم فرصة جيدة في زيادة الخصوبة، فذلك افضل سن للحمل السليم مع المتابعة مع طبيب النساء والولادة للتأكد من تيسير أجهزة الجسم، وتقوية الجهاز المناعي.
وأضاف ان السيدات في المرحلة العمرية من 20 لـ 24 لديهم فرصة بنسبة 25% في الحمل السليم، مع الحفاظ على صحتهم النفسية والغذائية.
وتبدأ عوامل الخطر على السيدات اللاتي تريدن الحمل في سن ما بين الـ25 إلى 29 عام، فمن الناحية الطبية فإن هذه الفئة العمرية تقلل مستوى الخصوبة لديها بشكل كبير، كما ان الرحم اوقات عديدة لم يتحمل الحمل في جنين سليم او يتم اكتماله.
وبمجرد اكتمال سن الثلاثين فتبدأ مرحلة خطورة الحمل على السيدات، فإن نسبة نجاحها لا تتعدى الـ10% بإنجاب طفل طبيعي.
كما أنه تعتبر النساء ما بعد الـ35 تبدأ الخصوبة في الانخفاض بشكل كبير، وترتفع المخاطر الصحية مع ارتفاع ضغط الدم ومستوى السكر بالجسم اثناء الحمل عند حدوثه، كما تصيب السيدات في هذه الفئة العمرية بتسمم الحمل، وكذلك تزيد من مخاطر وجود تشوهات في الجنين.
نصح الاطباء وفقًا لموقع "parents"، ان يجب الاسراع في الحمل عند الزواج، مع اتاحة الظروف المناسبة لاتمام الحمل، لانجاب طفل سليم، كما اشار ان افضل سن عند السيدات هو العشرينات ويليه الـ25، وتبدأ الخطر عند اتمام الثلاثون فيما فوق.
قال إحدى الأطباء وفقًا لموقع "parents"، ان اصحاب الوزن الزائد لا يكون الحمل مناسب لهن، فعليهن اولًا الحفاظ على رشاقتهن ثم الحمل، مع اتباع نظام غذائي سليم، وتابع ان السيدات المتزوجات في سن الـ20 لديهم فرصة جيدة في زيادة الخصوبة، فذلك افضل سن للحمل السليم مع المتابعة مع طبيب النساء والولادة للتأكد من تيسير أجهزة الجسم، وتقوية الجهاز المناعي.
وأضاف ان السيدات في المرحلة العمرية من 20 لـ 24 لديهم فرصة بنسبة 25% في الحمل السليم، مع الحفاظ على صحتهم النفسية والغذائية.
وتبدأ عوامل الخطر على السيدات اللاتي تريدن الحمل في سن ما بين الـ25 إلى 29 عام، فمن الناحية الطبية فإن هذه الفئة العمرية تقلل مستوى الخصوبة لديها بشكل كبير، كما ان الرحم اوقات عديدة لم يتحمل الحمل في جنين سليم او يتم اكتماله.
وبمجرد اكتمال سن الثلاثين فتبدأ مرحلة خطورة الحمل على السيدات، فإن نسبة نجاحها لا تتعدى الـ10% بإنجاب طفل طبيعي.
كما أنه تعتبر النساء ما بعد الـ35 تبدأ الخصوبة في الانخفاض بشكل كبير، وترتفع المخاطر الصحية مع ارتفاع ضغط الدم ومستوى السكر بالجسم اثناء الحمل عند حدوثه، كما تصيب السيدات في هذه الفئة العمرية بتسمم الحمل، وكذلك تزيد من مخاطر وجود تشوهات في الجنين.
نصح الاطباء وفقًا لموقع "parents"، ان يجب الاسراع في الحمل عند الزواج، مع اتاحة الظروف المناسبة لاتمام الحمل، لانجاب طفل سليم، كما اشار ان افضل سن عند السيدات هو العشرينات ويليه الـ25، وتبدأ الخطر عند اتمام الثلاثون فيما فوق.