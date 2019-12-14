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مرأة

للحوامل.. تناولي اللفت يوميا وشاهدي ماذا يحدث بجسمك؟

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
يعد اللفت من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفوائد، وله عدة طرق عند تناوله، فيمكن ان يكون مخلل، أو عصير، أو إضافته مع الخضروات، فينصح به الأطباء بتناول الحامل لليفت للحصول على فوائده لها وللطفل، فتعرف على فوائده الصحية من خلال موقع "stylesatlife".

الكالسيوم:
يحتوي الليفت على الكثير من الكالسيوم، فهو عنصر ضروري لصحة جسم الحامل والحفاظ على عظام وأسنان الجنين، كما يعمل تنمية القلب والعضلات والأعصاب عند نمو الطفل. لقد ثبت أن الليفت يوفر الكالسيوم أكثر من منتجات الألبان ويتم امتصاصه بشكل أفضل في الجسم

الألياف:
يعد الليفت من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف التي تساعد على هضم الطعام. تساعد الألياف على تخفيف العديد من الاضطرابات المرتبطة بالمعدة ، وكذلك تمنع الإمساك ، وهي حالة خطيرة تعاني منها النساء أثناء الحمل.

فيتامين أ :
فيتامين (أ) ضروري لنظام المناعة الأقوى الذي بدوره يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات الخارجية، إن إضافة اللفت في نظامك الغذائي يمنحك جرعة جيدة من فيتامين (أ) وهو أكثر صحة للحامل والطفل.
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