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مرأة

تحذير للسيدات | تناول المشروبات الغازية يقلل فرصة الحمل 20%

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:30 م
تناول المشروبات الغازية
تناول المشروبات الغازية تقلل فرصة الحمل بنسبة 20%
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حياة عبد العزيز
كشفت الدكتورة سهام سويقة استشاري تغذية عبر صفحتها الشخصية على "الفيس بوك"، عن مجموعة نصائح يجب اتباعها قبل الحمل.

من أبرز النصائح قبل الحمل:

- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية.

- عدم تناول الكافيين مثل القهوة والشاي.

- إنقاص الوزن الزائد.

- الابتعاد عن التدخين.

كما شددت سهام سوقية عن عدم تناول مشروبات الصودا بشكل كبير، فهي تقلل من فرص حدوث الحمل بنسبة 20%.
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