تحذير للسيدات | تناول المشروبات الغازية يقلل فرصة الحمل 20%

كشفت الدكتورة سهام سويقة استشاري تغذية عبر صفحتها الشخصية على "الفيس بوك"، عن مجموعة نصائح يجب اتباعها قبل الحمل.



من أبرز النصائح قبل الحمل:



- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية.



- عدم تناول الكافيين مثل القهوة والشاي.



- إنقاص الوزن الزائد.



- الابتعاد عن التدخين.



كما شددت سهام سوقية عن عدم تناول مشروبات الصودا بشكل كبير، فهي تقلل من فرص حدوث الحمل بنسبة 20%.

