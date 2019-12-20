تحذير للسيدات | تناول المشروبات الغازية يقلل فرصة الحمل 20%

كشفت الدكتورة سهام سويقة استشاري تغذية عبر صفحتها الشخصية على "الفيس بوك"، عن مجموعة نصائح يجب اتباعها قبل الحمل.
من أبرز النصائح قبل الحمل:
- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية.
- عدم تناول الكافيين مثل القهوة والشاي.
- إنقاص الوزن الزائد.
- الابتعاد عن التدخين.
كما شددت سهام سوقية عن عدم تناول مشروبات الصودا بشكل كبير، فهي تقلل من فرص حدوث الحمل بنسبة 20%.
من أبرز النصائح قبل الحمل:
- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية.
- عدم تناول الكافيين مثل القهوة والشاي.
- إنقاص الوزن الزائد.
- الابتعاد عن التدخين.
كما شددت سهام سوقية عن عدم تناول مشروبات الصودا بشكل كبير، فهي تقلل من فرص حدوث الحمل بنسبة 20%.