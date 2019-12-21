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مرأة

كوب قبل النوم.. 7 فوائد صحية عند شرب اللبن للحوامل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:00 م
فوائد اللبن الصحية
فوائد اللبن الصحية على الحوامل
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حياة عبد العزيز
يحتوي الحليب على الكثير من الفوائد الصحية للسيدة الحامل، وينصح الاطباء بتناول كوب يوميًا قبل النوم، فتعرفي على فوائده وفقًا لموقع "stylesatlife".

الفوائد الصحية عند شرب اللبن:

- تطهير المعدة من البكتيريا، وتحسين صحة الامعاء.

- علاج الاسهال الذي يحدث للحوامل.

- التخلص من الغازات.

- منع الجفاف في جسم السيدة الحامل.

- تحسين الجهاز المناعي.

- يحتوي على الكالسيوم والذي يساعد على تقوية عظام الجنين.

- الحد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

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