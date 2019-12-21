كوب قبل النوم.. 7 فوائد صحية عند شرب اللبن للحوامل

يحتوي الحليب على الكثير من الفوائد الصحية للسيدة الحامل، وينصح الاطباء بتناول كوب يوميًا قبل النوم، فتعرفي على فوائده وفقًا لموقع "stylesatlife".
الفوائد الصحية عند شرب اللبن:
- تطهير المعدة من البكتيريا، وتحسين صحة الامعاء.
- علاج الاسهال الذي يحدث للحوامل.
- التخلص من الغازات.
- منع الجفاف في جسم السيدة الحامل.
- تحسين الجهاز المناعي.
- يحتوي على الكالسيوم والذي يساعد على تقوية عظام الجنين.
- الحد من خطر ارتفاع ضغط الدم.
الفوائد الصحية عند شرب اللبن:
- تطهير المعدة من البكتيريا، وتحسين صحة الامعاء.
- علاج الاسهال الذي يحدث للحوامل.
- التخلص من الغازات.
- منع الجفاف في جسم السيدة الحامل.
- تحسين الجهاز المناعي.
- يحتوي على الكالسيوم والذي يساعد على تقوية عظام الجنين.
- الحد من خطر ارتفاع ضغط الدم.