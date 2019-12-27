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مرأة

تحذير للحوامل.. تجنبي تناول هذه الأطعمة فورا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:00 م
تحذير للحوامل | تجنبي
تحذير للحوامل | تجنبي تناول هذه الأطعمة فورًا
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رضوى حسام
بحدوث الحمل يجب الانتباه لكل ما يتم تناوله، حيث تؤثر بعض الاطعمة بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة على صحة كلّ من الأم والجنين، لذا يُنصح بتناول بعض الأطعمة لما لها من فوائد صحية رائعة على الصحة.

ونصح موقع "health line" بالابتعاد عن تناول الأطعمة التالية :

• اللحوم النيئة:-
إذ يجب تجنب لحم البقر، والدواجن، والمأكولات البحرية غير المطبوخة جيدًا بسبب خطر التلوث بكتيريا القولون، وداء المقوسات، والسلمونيلا.

• اللحوم الباردة:-

حيث غالبًا ما تكون اللحوم الباردة ملوثة بالليستريا والتي قد تُسبب الإجهاض، كما أنّ الليستريا قادرة على العبور من خلال المشيمة وإصابة الجنين بالعدوى أو التسمم بالدم، ممّا قد يؤدي إلى موته.


• الأسماك:-

تلك التي تحتوي على كمياتٍ عالية من الزئبق، حيث يرتبط الزئبق المُستهلك أثناء الحمل بتأخر نمو الطفل وتلف دماغه، بالإضافة إلى الأسماك المعرضة للملوثات الصناعيّة إذ يجب تجنب أسماك البحيرات والأنهار الملوثة.

• المحار الخام:-

حيث قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، ممّا قد يؤثر على صحة الجنين.

• البيض النيء:-

إذ يجب تجنب البيض النيء أو أيّ أطعمة تحتوي على البيض النيئ بسبب احتمال الإصابة بالسلمونيلا.

• الأجبان الطرية: -

إذ إنّ هذه الأجبان قد تحتوي على الليستيريا أيضًا. الحليب غير المُبستر: حيث يمكن أنّ يحتوي على الليستيريا، لذا يجب شرب الحليب المبستر فقط.

• الكافيين: -

إذ إنّ تناول الأطعمة المحتوية على الكافيين قد يكون مرتبطًا ببعض حالات الإجهاض، وذلك لانّه مدر للبول، ممّا يعني أنّه يُساعد على التقليل من سوائل جسم.

• الخضراوات غير المغسولة:-

من الضروري التأكد من غسل الخضراوات لتجنب التعرض المحتمل لداء المقوسات.
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