مفاجأة | حبوب منع الحمل تعالج 4 أمراض عند السيدات

حبوب منع الحمل من الأدوية الشائعة عند السيدات والتي عُرفت لعدم الإنجاب فقط، ولكن كشف موقع "livescience"، إن هناك 4 حالات يعالجها حبوب منع الحمل، فتعرف عليها خلال السطور التالية.
تشنجات الحيض
أجريت دراسة وفقًا لموقع "livescience" أن تناول حبوب منع الحمل يساعد على تقليل تشنجات الحيض، وعلاج الآلام الحادة، وذلك لاحتواء حبوب منع الحمل على هرمونات تقلل من بطانة الرحم، وذلك مع المتابعة مع الطبيب لمعرفة كيفية تناول الدواء في وقت محدد.
بكتيريا البشرة
ينصح الأطباء وفقًا لموقع "livescience"، بتناول حبوب منع الحمل لعلاج حب الشباب عند النساء، فهو يعمل على إزالة البثور، والقضاء على اثار الحبوب، ويخفي جزء من الهالات السوداء، كما انه يعمل قتل البكتيريا التي تتكون بين مسام الجلد.
آلام الدورة الشهرية قبل حدوثها
تعاني الكثير من الفتيات في ايام الدورة الشهرية، بعدة أعراض في المعدة والتي تبدأ قبل الفترة بأسبوع او أكثر، والتي تشمل انتفاخ في بعض مناطق بالجسم، والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتقلب المزاج الاكتئاب، فتعمل حبوب منع الحمل على تخفيف تلك الأعراض نهائيًا.
التهابات الرحم
التهاب بطانة الرحم هو حالة ينمو فيها النسيج الذي يحيط داخل الرحم خارج الرحم ، مما يسبب ألمًا أثناء الحيض، كما يمكن أن تحدث نزيف، فأشارت الأبحاث وفقًا لموقع "livescience" بتناول حبوب منع الحمل للحد من الإصابة بالالتهابات في الرحم.
تشنجات الحيض
أجريت دراسة وفقًا لموقع "livescience" أن تناول حبوب منع الحمل يساعد على تقليل تشنجات الحيض، وعلاج الآلام الحادة، وذلك لاحتواء حبوب منع الحمل على هرمونات تقلل من بطانة الرحم، وذلك مع المتابعة مع الطبيب لمعرفة كيفية تناول الدواء في وقت محدد.
بكتيريا البشرة
ينصح الأطباء وفقًا لموقع "livescience"، بتناول حبوب منع الحمل لعلاج حب الشباب عند النساء، فهو يعمل على إزالة البثور، والقضاء على اثار الحبوب، ويخفي جزء من الهالات السوداء، كما انه يعمل قتل البكتيريا التي تتكون بين مسام الجلد.
آلام الدورة الشهرية قبل حدوثها
تعاني الكثير من الفتيات في ايام الدورة الشهرية، بعدة أعراض في المعدة والتي تبدأ قبل الفترة بأسبوع او أكثر، والتي تشمل انتفاخ في بعض مناطق بالجسم، والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتقلب المزاج الاكتئاب، فتعمل حبوب منع الحمل على تخفيف تلك الأعراض نهائيًا.
التهابات الرحم
التهاب بطانة الرحم هو حالة ينمو فيها النسيج الذي يحيط داخل الرحم خارج الرحم ، مما يسبب ألمًا أثناء الحيض، كما يمكن أن تحدث نزيف، فأشارت الأبحاث وفقًا لموقع "livescience" بتناول حبوب منع الحمل للحد من الإصابة بالالتهابات في الرحم.