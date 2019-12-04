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مرأة

تؤثر على الشهية و المزاج والنوم..دراسة تحذر من حبوب منع الحمل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:51 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشفت أبحاث علمية حديثة أن النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل كل يوم لديهن منطقة أصغر بالدماغ مقارنة باللواتي لا يتناولن حبوب منع الحمل .

وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فقد اكتشف الباحثون في مركز مونتيفيوري الطبي في مدينة نيويورك أن هناك منطقة بالدماغ تسمى " تحت المهاد" يقل حجمها مع كثرة تناول حبوب منع الحمل .

كما كشفت الباحثون أن هذه المنطقة بالدماغ لها دور بالغ الأهمية في إنتاج الهرمونات، وكذلك تلعب دورًا في المزاج ، الشهية ، الدافع الجنسي والنوم.

وقام الباحثون في مركز مونتيفيوري الطبي في مدينة نيويورك بفحص أدمغة 50 امرأة للتوصل إلى الاستنتاج، ووجد الباحثون فرقًا كبيرًا في حجم هذه المنطقة تحديد بالدماغ لدى النساء اللائي تناولن حبوب منع الحمل.

وأكد الباحثون أن تناول النساء لحبوب منع الحمل لم يغير الأداء أو السلوك المعرفي على الرغم من أن منطقة الدماغ أصغر بنحو 6 في المائة لدى اللائي يتناولن حبوب منع الحمل.
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