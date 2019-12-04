ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تحذير للسيدات.. حبوب منع الحمل تسبب تصبغات بالبشرة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
تحذير للسيدات..
تحذير للسيدات.. حبوب منع الحمل تسبب تصبغات بالبشرة
Advertisements
حياة عبد العزيز
كشفت الدكتورة نهال عفان خبيرة التجميل أنواع التصبغات والأسباب التي تؤدي لها خلال لقائها في برنامج هي وبس مع رضوى الشربيني.

أكدت خبيرة التجميل ان يحدث تصبغات للبشرة عند السيدات اكثر من الرجال، بسبب الاضطرابات الهرمونية خلال فترات الحمل والولادة، اوخلل في الجسم بسبب نقص الفيتامينات.

وأشارت "عفان" ان التعرض للشمس لفترات طويلة دون كريمات واقية للشمس يسبب حدوث الكلف والتصبغات، كما استخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة تسبب التصبغات الدائمة التي لا تشفى بالعلاج.

وتابعت خلال لقائها ان التدخين يتسبب في تغيير لون الشفاه ويجعلها داكنة بلون غير طبيعي، كما تعتبر الهالات السوداء احد انواع تصبغات البشرة التي تتواجد حول العين.

نصحت خبيرة التجميل الفتيات بالخضوع لجلسات العلاج والحصول على فيتامين دفهو مسئول عن نضارة البشرة.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد | ماذا قال الزعيم عادل إمام في نعي شعبان عبد الرحيم

اخبار الرياضة.. خالد الغندور يشن هجوما على حكم لقاء الأهلى وبنى سويف.. غريب يعلن اقتراب رمضان صبحي من المغادرة إلى أوروبا

مدرب الأهلي يعدد مكاسب الفريق من مباراة بني سويف فى كأس مصر

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء

موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يهين إخوانية.. ونجوم الفن يودعون الراحل شعبان عبدالرحيم

بشرى سارة لطلاب الجامعات .. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 دول تفوز بمرحلة قبل النهائي في مسابقة ملكة جمال المراهقات ..  فكيف كانت أزياؤهم؟

كانز وأكياس شيبسي قديمة.. ملكات جمال المراهقات ترتدي فساتين من الريسايكل

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء