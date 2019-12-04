تحذير للسيدات.. حبوب منع الحمل تسبب تصبغات بالبشرة

كشفت الدكتورة نهال عفان خبيرة التجميل أنواع التصبغات والأسباب التي تؤدي لها خلال لقائها في برنامج هي وبس مع رضوى الشربيني.



أكدت خبيرة التجميل ان يحدث تصبغات للبشرة عند السيدات اكثر من الرجال، بسبب الاضطرابات الهرمونية خلال فترات الحمل والولادة، اوخلل في الجسم بسبب نقص الفيتامينات.



وأشارت "عفان" ان التعرض للشمس لفترات طويلة دون كريمات واقية للشمس يسبب حدوث الكلف والتصبغات، كما استخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة تسبب التصبغات الدائمة التي لا تشفى بالعلاج.



وتابعت خلال لقائها ان التدخين يتسبب في تغيير لون الشفاه ويجعلها داكنة بلون غير طبيعي، كما تعتبر الهالات السوداء احد انواع تصبغات البشرة التي تتواجد حول العين.



نصحت خبيرة التجميل الفتيات بالخضوع لجلسات العلاج والحصول على فيتامين دفهو مسئول عن نضارة البشرة.