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مرأة

للحوامل.. 4 فوائد صحية للريحان

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
للحوامل.. 5 فوائد
للحوامل.. 5 فوائد صحية للريحان.. تعرف عليها
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حياة عبد العزيز
يحتوي الريحان على العديد من الفوائد لصحة الحوامل والجنين داخل الرحم، لاحتوائه بالفيتامينات والمعادن، وينصح بتناوله أو شربه صباحًا، وفقًا لموقع "stylesatlife".

فوائد الريحان للحوامل:

- يساعد الريحان على منع تجلط الدم ويقلل من مخاطر فقدان الدم المفرط اثناء الولادة.

- يساعد على تقوية العظام والغضاريف للأم والجنين، كما انه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي تحمي الحامل من أضرار عديدة.

- يحتوي الريحان على العديد من المعادن والمواد الغذائية التي تقوي جهاز المناعه بشكل كبير، كما تمد الجنين بالفيتامينات والفوسفور والبوتاسيوم.

- يساعد الريحان في تحسين عدد خلايا الدم الحمراء وتزويدها بطريقة صحية والحفاظ على مستوى الهيموجولين.
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