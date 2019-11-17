للحوامل.. 4 فوائد صحية للريحان

يحتوي الريحان على العديد من الفوائد لصحة الحوامل والجنين داخل الرحم، لاحتوائه بالفيتامينات والمعادن، وينصح بتناوله أو شربه صباحًا، وفقًا لموقع "stylesatlife".



فوائد الريحان للحوامل:



- يساعد الريحان على منع تجلط الدم ويقلل من مخاطر فقدان الدم المفرط اثناء الولادة.



- يساعد على تقوية العظام والغضاريف للأم والجنين، كما انه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي تحمي الحامل من أضرار عديدة.



- يحتوي الريحان على العديد من المعادن والمواد الغذائية التي تقوي جهاز المناعه بشكل كبير، كما تمد الجنين بالفيتامينات والفوسفور والبوتاسيوم.



- يساعد الريحان في تحسين عدد خلايا الدم الحمراء وتزويدها بطريقة صحية والحفاظ على مستوى الهيموجولين.

