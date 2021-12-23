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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل: وجبات غذائية متوازنة الحل الوحيد للقضاء على السمنة لدى الأطفال

السمنة لدي الأطفال
السمنة لدي الأطفال

قالت دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن الحل الوحيد للقضاء على السمنة لدى الأطفال هو سد الشهية وذلك بتناول وجبات غذائية متوازنة وتقسيمها على فترات، مؤكدة: "لا يجب ألا نترك الطفل بدينا منذ صغره حتى لا يصبح شابا بدينا، وهذا ما تستهدفه مبادرة شباب بلا سمنة".

 

وشددت دعاء سهيل، خلال استضافتها فى "طبيب البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، على احتواء الكورس العلاجي الخاص بتخسيس الأطفال على مكمل غذائي لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات وعناصر غذائية، متابعة: "الكورس يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر والمكملات الغذائية التى تساعد على الشعور بالشبع".

وتابعت أن حسن المظهر لا يتفق مع زيادة الوزن، وأصبح هناك وعي من الأمهات بخطورة زيادة الوزن لدي أولادهن.

وفي سياق آخر، قالت دعاء سهيل خبيرة التغذية الحاصلة على دكتوراة في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إنها قامت بتخسيس شخص 72 كجم خلال أربعة أشهر نتيجة النظام الغذائي التي تقوم به.

 

وأضافت  أن السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك، موضحة أن تحديات الأكل من الأشياء التى تساعد على السمنة وزيادة الوزن حيث أنها تقوم بالضغط على المعدة وبالتالي تكبرها.

الحل الوحيد للقضاء على السمنة سد الشهية مبادرة شباب بلا سمنة وجبات غذائية متوازنة

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