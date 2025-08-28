قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أممي يدعو إلى خطوات جريئة لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
الشرع: سوريا تعود لأبنائها وتفتح صفحة جديدة
بـ 300 ألف جنيه اركب شيفروليه أفيو سيدان
زيلينسكي: وفد أوكراني يزور واشنطن لبحث الضمانات الأمنية مع فريق ترامب
تركيا تعلن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا عبر أربعة معابر حدودية
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
مرأة ومنوعات

هتتصدم لما تعرفها .. فوائد الفانيليا الصحية تفوق التوقعات

الفانيليا
الفانيليا

تعد الفانيليا من المواد الطبيعية التى نكهة ومذاق مميزين ولكن هل تعلم أنها تساعد في علاج عدد كبير من المشاكل الصحية. 

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض لكم أهم فوائد الفانيليا الصحية

يوفر تأثير مهدئ

أظهرت دراسة أن استنشاق رائحة الفانيليا يُهدئ حديثي الولادة الذين أُخذت منهم عينات دم كما تُخفف رائحة الفانيليا من بكائهم.

يمكن لرائحة الفانيليا أن تُهدئ البالغين أيضًا. فهي تُخفف ردود الفعل المفاجئة وتُخفف من انقطاع النفس النومي ، وهو اضطراب في النوم يتقطع فيه التنفس ويعود مرارًا وتكرارًا.

يحد من تناول السكر

نظرًا لأن الفانيليا تحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل من السكر ولكنها ذات طعم حلو طبيعي، فيمكن استخدامها لتقليل تناول السكر.

يخفف ألم الأسنان

يمكن للكحول الموجود في مستخلص الفانيليا أن يُخفف ألم الأسنان، بينما تُوفر مضادات الأكسدة فيه تأثيرات علاجية.
لاستخدام هذا العلاج البديل ، ضع بضع قطرات من مستخلص الفانيليا على قطعة قطن، ثم ضعها على المنطقة المصابة في فمك.

الام الاسنان

تقليل السمنة والكوليسترول

وُجد أن الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون والسكريات بالإضافة إلى الفانيلين، لديها حساسية أفضل للأنسولين وتحمل أفضل للجلوكوز، ووزن جسم أقل، من الفئران التي حصلت على نفس النظام الغذائي ولكن لم يتم إعطاؤها الفانيلين، وفقًا لإحدى الدراسات.

خصائص الفانيليا المضادة للأكسدة

يتميز الفانيلين بخصائص قوية مضادة للأكسدة. وقد أظهرت دراسات أنابيب الاختبار أن الفانيلين وحمض الفانيليك يمكنهما حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي ويلعب الإجهاد التأكسدي دورًا في الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

وقد وجدت دراسة أُجريت على فئران مسنة أن الفانيلين يمكن أن يلعب دورًا في تقليل الالتهاب وتحسين دفاعات مضادات الأكسدة ونظرًا لعدم إجراء أي من هذه الدراسات على البشر، فليس من الواضح ما إذا كانت هذه الفوائد ستتحقق على البشر.

أسباب تسارع ضربات القلب المفاجئ
