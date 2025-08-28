هتتصدم لما تعرفها .. فوائد الفانيليا الصحية تفوق التوقعات

تعد الفانيليا من المواد الطبيعية التى نكهة ومذاق مميزين ولكن هل تعلم أنها تساعد في علاج عدد كبير من المشاكل الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض لكم أهم فوائد الفانيليا الصحية

يوفر تأثير مهدئ

أظهرت دراسة أن استنشاق رائحة الفانيليا يُهدئ حديثي الولادة الذين أُخذت منهم عينات دم كما تُخفف رائحة الفانيليا من بكائهم.

يمكن لرائحة الفانيليا أن تُهدئ البالغين أيضًا. فهي تُخفف ردود الفعل المفاجئة وتُخفف من انقطاع النفس النومي ، وهو اضطراب في النوم يتقطع فيه التنفس ويعود مرارًا وتكرارًا.

يحد من تناول السكر

نظرًا لأن الفانيليا تحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل من السكر ولكنها ذات طعم حلو طبيعي، فيمكن استخدامها لتقليل تناول السكر.

يخفف ألم الأسنان

يمكن للكحول الموجود في مستخلص الفانيليا أن يُخفف ألم الأسنان، بينما تُوفر مضادات الأكسدة فيه تأثيرات علاجية.

لاستخدام هذا العلاج البديل ، ضع بضع قطرات من مستخلص الفانيليا على قطعة قطن، ثم ضعها على المنطقة المصابة في فمك.

تقليل السمنة والكوليسترول

وُجد أن الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون والسكريات بالإضافة إلى الفانيلين، لديها حساسية أفضل للأنسولين وتحمل أفضل للجلوكوز، ووزن جسم أقل، من الفئران التي حصلت على نفس النظام الغذائي ولكن لم يتم إعطاؤها الفانيلين، وفقًا لإحدى الدراسات.

خصائص الفانيليا المضادة للأكسدة

يتميز الفانيلين بخصائص قوية مضادة للأكسدة. وقد أظهرت دراسات أنابيب الاختبار أن الفانيلين وحمض الفانيليك يمكنهما حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي ويلعب الإجهاد التأكسدي دورًا في الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

وقد وجدت دراسة أُجريت على فئران مسنة أن الفانيلين يمكن أن يلعب دورًا في تقليل الالتهاب وتحسين دفاعات مضادات الأكسدة ونظرًا لعدم إجراء أي من هذه الدراسات على البشر، فليس من الواضح ما إذا كانت هذه الفوائد ستتحقق على البشر.