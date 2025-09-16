العميد محمود محيي الدين: ما يحدث في قطاع غزة وصمة عار في تاريخ أمريكا

أكد العميد محمود محيي الدين الخبير العسكري والباحث في شئون الأمن القومي، أن امريكا تقدم الحماية لمجرم الحرب نتنياهو والعالم صامت تجاه المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واضاف محيي الدين، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن ما يحدث في قطاع غزة وصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، متابعا أن اسرائيل لديها توحش وتريد تهجير الشعب الفلسطيني.

وأكمل العميد محمود محيي الدين الخبير العسكري والباحث في شئون الأمن القومي، أن قواعد الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط أصبحت مكشوفة.

أشار العميد محمود محي الدين الخبير العسكري والباحث في شئون الأمن القومي، إلى أن ما يحدث من قبل امريكا وإسرائيل يقوض السلام في الشرق الأوسط.