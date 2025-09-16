مهيب عبد الهادي يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة نارية للاعبي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبدالهادي: صفوا النية والعبوا كورة مش كل حاجه فلوس.. الأهلي بيدي فلوسه أول بأول.

استعدادات الأهلي لمباراة سيراميكا



يستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل، وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للفريق بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

مشوار الأهلي في الدوري حتى الآن



افتتح الأهلي مشواره في النسخة الحالية من الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت (2-2)، ثم حقق فوزًا كبيرًا على فاركو (4-1).

ولم يخض مباراة الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة الذي يضم 21 فريقًا وسقط مرة أخرى في فخ التعادل أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة، قبل أن يتعرض لخسارة أمام بيراميدز (2-0) في الجولة الخامسة، ثم تعادل مع إنبي بهدف لمثله.