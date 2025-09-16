قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاتصالات يكرم مدير برامج كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية خلال ختام البرنامج الصيفي

جانب من التكريم
جانب من التكريم
إبراهيم الهواري

كرّم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور شادي المشد مدير برامج كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية وذلك خلال حفل ختام البرنامج الصيفي للتكنولوجيات المساعدة، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء التكريم  تقديرًا لمشاركته البارزة كمحكم في مسابقة المشروعات النهائية للبرنامج، الذي شارك فيه أكثر من 165 طالبًا من عشر جامعات مصرية حكومية وخاصة وأهلية، جاء ذلك بحضور الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.
وقد تضمن البرنامج، الذي امتد لثمانية أسابيع، محاضرات وورش عمل وتدريبات تطبيقية داخل معامل الأكاديمية المتخصصة، واشتمل على أربعة مسارات رئيسية هي التصميم والتصنيع الميكانيكي، والهندسة الطبية، والواقع المختلط، والرؤية الحوسبية والخوارزميات الحسابية. وجاء الهدف من البرنامج إعداد وتأهيل الطلاب على العمل في مشروعات تكنولوجية مبتكرة تسهم في دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة وتعزيز استقلاليتهم، بما يواكب توجه الدولة في استخدام التكنولوجيا لتحقيق الأثر المجتمعي.
وشاركت كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية في البرنامج بثلاثة فرق طلابية ضمت خمسة عشر طالبًا من برنامج الذكاء الاصطناعي بالفرقة الرابعة، حيث عرضوا ثلاثة مشروعات رائدة. جاء أولها مشروع “EyeEmpower” الذي يهدف إلى تطوير نظارة ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية أكبر، خصوصًا في مواقف مثل التسوق والتعامل مع البيئة المحيطة، وقد ضم الفريق الطلابي كلاً من سارة ياسر عبدالعال محمد كقائدة للفريق، ومريم الروماني نعيم سعدالله، وعمر رمضان فتوح.
أما المشروع الثاني فهو “Dyslexia Therapy & Progress Tracking App” الذي يستهدف دعم المصابين بعسر القراءة من خلال تطبيق ذكي يوفر تدريبًا شخصيًا وتفاعليًا بإشراف افتراضي، مع إمكانية تتبع التقدم بشكل دقيق ومنتظم. وقد أوضح الطلاب أن هذا المشروع يأتي استجابة لحاجة ماسة في المجتمع، حيث يعاني ما يقارب 15% من الطلاب عالميًا من عسر القراءة، وهو ما يؤدي إلى تأخر دراسي وعزلة اجتماعية في غياب أدوات ذكية لدعمهم. وشارك في تنفيذ هذا المشروع الطلاب يوسف أشرف محمد كقائد للفريق، ويوسف محمد عبده، ويوسف حازم فتحي، ومحمد إبراهيم محمد.
وجاء المشروع الثالث بعنوان “Eye Gaze Tracking System” ويهدف إلى تطوير نظام ذكي يعتمد على تقنية تتبع حركة العين لتمكين مصابي الشلل الرباعي من استخدام لوحة المفاتيح والتفاعل مع المنصات الرقمية المختلفة وإجراء عمليات البحث عبر الإنترنت بسهولة، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتواصل والاعتماد على الذات. وضم الفريق الطلابي القائم على هذا المشروع كلاً من أحمد سعد كرم السيد، وإسماعيل محمد إسماعيل محمود عليان، وإسماعيل محمد إسماعيل عثمان، وأحمد ياسر طه سيد، وكيرلس عماد عوض.
وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية أن تكريم الدكتور شادي المشد والمشاركة المتميزة لطلاب كلية علوم الحاسب في البرنامج يعكسان ما توليه الجامعة من اهتمام خاص بدعم طلابها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة الفرص أمامهم للتدريب العملي والميداني في بيئات تكنولوجية متقدمة. وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وقادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مؤكداً أن المشروعات المقدمة تجسد إبداع طلاب الجامعة وتفوقهم العلمي والعملي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور شادي المشد أن مشاركة طلاب كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية في البرنامج تمثل تجربة تعليمية وتدريبية رائدة، جمعت بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن المشروعات التي قدمها الطلاب تعكس قدرتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة قادرة على خدمة المجتمع وتعزيز استقلالية ذوي القدرات الخاصة.

