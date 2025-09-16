العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة وضعت الأسس لاستراتيجية عربية جديدة لحماية السيادة ودعم فلسطين

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، جاءت بمثابة خطاب سياسي عالي المستوى، اتسم بالحسم والمسؤولية، وعكس بوضوح الموقف المصري الثابت في نصرة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقالت العسيلي في تصريح لها اليوم إن الرئيس السيسي أعاد من خلال كلمته توجيه البوصلة السياسية والإعلامية نحو القضايا الجوهرية، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي الغاشم لم يعد مقتصرًا على فلسطين وحدها، بل تجاوز حدوده بانتهاك سيادة دولة عربية شقيقة مثل قطر، وهو ما يفرض على الدول العربية والإسلامية تبني موقف جماعي حاسم لوقف هذه الانتهاكات.

وأضافت أن كلمة الرئيس السيسي حملت رؤية دبلوماسية متوازنة تجمع بين الدعوة للسلام، ورفض العدوان، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الممارسات الإسرائيلية المستمرة، مشيرة إلى أن تأكيده بأن أمن الدول العربية خط أحمر يمثل رسالة قاطعة لا لبس فيها.

وشددت العسيلي على أن دعوة الرئيس لتأسيس آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون تعد مبادرة استراتيجية يجب البناء عليها فورًا، مؤكدة أن الخطاب المصري في قمة الدوحة أعاد الاعتبار لفكرة التضامن العربي والإسلامي، وكشف خطورة استمرار سياسة "الإفلات من العقاب" التي تتمتع بها إسرائيل منذ عقود.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تظل حجر الزاوية في حماية الأمن القومي العربي، وأن الشعب المصري والبرلمان يقفان صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواقفها المشرفة دفاعًا عن السيادة العربية والحقوق الفلسطينية المشروعة.