إسرائيل تسجل ارتفاعا غير مسبوقا في إصابات الحصبة وتطلق حملة تطعيم واسعة

تشهد إسرائيل تفشيا متسارعا لمرض الحصبة، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 481 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة منذ بداية انتشار المرض في أوائل أبريل إلى 1251 حالة، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وتقدر الوزارة أن العدد الحقيقي للمصابين قد يتراوح بين 2250 و3950 شخصا، استنادا إلى بيانات الدخول إلى المستشفيات والتقارير الواردة من المجتمعات المحلية.

ويُعالج حاليا 29 مصابا في المستشفيات، معظمهم من الأطفال دون سن السادسة، بينما يخضع خمسة منهم للعناية المركزة، أحدهم يتلقى العلاج عبر جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO). كما تسبب التفشي في وفاة طفلين غير مطعمين، يبلغان من العمر 18 شهرًا وسنتين.

وفي محاولة لاحتواء تفشي المرض، أطلقت وزارة الصحة في مايو الماضي حملة تطعيم وطنية، تم خلالها توزيع أكثر من 142 ألف جرعة من لقاح الحصبة. وفي المدن التي تشهد معدلات إصابة مرتفعة، تم تسهيل الحصول على اللقاح دون الحاجة لحجز موعد، بما في ذلك للأطفال القادمين من مناطق أخرى.

ويذكر أن الحصبة تعد من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، وتنتقل عبر الجهاز التنفسي من خلال السعال أو العطس. وتتمثل أعراضها في الحمى، والسعال، وسيلان الأنف، وطفح جلدي يغطي الجسم، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو الوفاة، خاصة بين الأطفال.

ويعتبر التطعيم الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من الحصبة. ورغم توفر لقاح آمن وفعال منذ عام 1963، لا تزال الحصبة تتسبب في وفيات على مستوى العالم، إذ سجلت 107,500 حالة وفاة مرتبطة بالمرض عام 2023، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.