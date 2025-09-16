قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مخصصات الدعم لا تزال الأكبر ضمن مخصصات الموازنة
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
يوم ترفيهي وسياحي لمنتخبات بطولة أفريقيا لشباب الطائرة غدًا في مصر
تفاصيل القبض على البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها في نشر محتوى خادش للحياء
مدبولي: نتمنى خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
إسرائيل تسجل ارتفاعا غير مسبوقا في إصابات الحصبة وتطلق حملة تطعيم واسعة

أرشيفية
أرشيفية
تشهد إسرائيل تفشيا متسارعا لمرض الحصبة، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 481 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة منذ بداية انتشار المرض في أوائل أبريل إلى 1251 حالة، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وتقدر الوزارة أن العدد الحقيقي للمصابين قد يتراوح بين 2250 و3950 شخصا، استنادا إلى بيانات الدخول إلى المستشفيات والتقارير الواردة من المجتمعات المحلية.

ويُعالج حاليا 29 مصابا في المستشفيات، معظمهم من الأطفال دون سن السادسة، بينما يخضع خمسة منهم للعناية المركزة، أحدهم يتلقى العلاج عبر جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO). كما تسبب التفشي في وفاة طفلين غير مطعمين، يبلغان من العمر 18 شهرًا وسنتين.

وفي محاولة لاحتواء تفشي المرض، أطلقت وزارة الصحة في مايو الماضي حملة تطعيم وطنية، تم خلالها توزيع أكثر من 142 ألف جرعة من لقاح الحصبة. وفي المدن التي تشهد معدلات إصابة مرتفعة، تم تسهيل الحصول على اللقاح دون الحاجة لحجز موعد، بما في ذلك للأطفال القادمين من مناطق أخرى.

ويذكر أن الحصبة تعد من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، وتنتقل عبر الجهاز التنفسي من خلال السعال أو العطس. وتتمثل أعراضها في الحمى، والسعال، وسيلان الأنف، وطفح جلدي يغطي الجسم، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو الوفاة، خاصة بين الأطفال.

ويعتبر التطعيم الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من الحصبة. ورغم توفر لقاح آمن وفعال منذ عام 1963، لا تزال الحصبة تتسبب في وفيات على مستوى العالم، إذ سجلت 107,500 حالة وفاة مرتبطة بالمرض عام 2023، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.

إسرائيل مرض الحصبة وزارة الصحة الإسرائيلية أخبار إسرائيل انتشار الحصبة في إسرائيل

