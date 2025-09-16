غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

إسراء عبدالمطلب

تتصاعد وتيرة الأحداث في قطاع غزة بشكل غير مسبوق مع إعلان إسرائيل بدء عملياتها البرية داخل مدينة غزة، في وقتٍ يعيش فيه السكان أوضاعًا مأساوية وسط نزوح كثيف وتزايد أعداد الضحايا.

وبينما تؤكد القيادة الإسرائيلية أن العملية تهدف إلى "حسم المعركة" ضد حركة حماس، تحذر أطراف فلسطينية ودولية من كارثة إنسانية واسعة النطاق.

قتلى الجيش الإسرائيلي

توغل بري وتصعيد عسكري

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن قواته "بدأت عملية عسكرية متصاعدة في غزة"، مشددًا على أن الجيش "وصل إلى مرحلة الحسم في غزة". وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي بدء "المرحلة الرئيسية من العمليات البرية في مدينة غزة"، مرجحًا وجود نحو 3 آلاف مقاتل من حركة حماس داخل المدينة.

كما أشار المسؤول إلى أن القوات البرية تتوغل في عمق المدينة وتتجه نحو وسطها، مؤكدا استعداد الجيش لمواصلة العمليات "طالما كان ذلك ضروريًا لهزيمة حماس". وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر عسكرية أن القوات دخلت مشارف المدينة، وأن فرقتين عسكريتين بدأتا منذ أمس بالتحرك نحو احتلالها، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

رئيس الكنيست، أمير أوحانا، أعلن من جانبه "بدء الهجوم البري على غزة"، في حين حذر الجيش الإسرائيلي من أن "البقاء في مدينة غزة يعرض سكانها للخطر"، واصفًا إياها بأنها "منطقة قتال خطيرة".

نزوح مأساوي وتحذيرات إسرائيلية

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، بأن 40% من سكان مدينة غزة نزحوا بالفعل، داعيًا المتبقين إلى "الانتقال في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى جنوب وادي غزة، سواء بالمركبات أو سيرًا على الأقدام".

وتزامن ذلك مع تقارير تحدثت عن نزوح جماعي للعائلات في ظروف مأساوية وكارثية، في ظل غطاء ناري كثيف من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية التي استهدفت أحياء متفرقة من المدينة.

الموقف الفلسطيني والدولي

من جانبها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالهجوم الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين. فيما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن "القصف ما زال مستمرا بشكل كثيف على المدينة منذ أمس"، لافتًا إلى أن أعداد القتلى والإصابات في ازدياد مستمر.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "غزة تحترق"، مؤكدًا أن الجيش يستهدف "البنية التحتية لحماس" ويعمل على "تهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة الحركة".

حصيلة الحرب وتداعياتها

تأتي هذه التطورات بينما كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت الشهر الماضي خطة لاحتلال كامل مدينة غزة، رغم معارضة قادة عسكريين وتحذيرات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من عواقبها.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، التي تعتبر الأمم المتحدة بياناتها موثوقة، فقد أودت الحرب الإسرائيلية المستمرة بحياة ما لا يقل عن 64,905 أشخاص، معظمهم من المدنيين، في ظل وضع إنساني يزداد تدهورًا ساعة بعد أخرى.

