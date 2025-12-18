قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل موعد ومكان جنازة الفنانة نيفين مندور
رئيس الوزراء : معهد التخطيط صار قبلة الكثيرين من طلاب العلم في مصر والعالم العربي
المستشفيات التعليمية تناقش أحدث المستجدات فى طب وجراحة العيون
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تضامن القليوبية تكرم ميسرات دور الحضانات عقب التدريب على النموذج الياباني

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية  احتفالية لتكريم ميسرات دور الحضانات ممن أنهوا تدريباتهم على النموذج الياباني بمشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، وذلك بحضور  أميمة رفعت مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، و ناعومي ماتسوموتو كبير مستشاري مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة بهيئه التعاون الدولية الجايكا. 

ويأتى التكريم ضمن منظومة العمل التى أعدتها الوزارة لتدعيم ميسرات الحضانات ومقدمي الخدمة ممن أنهوا تدريباتهم الأساسية والمتقدمة والدمج بمشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولية اليابانية "جايكا" في إطار الشراكة المصرية- اليابانية في مجال الطفولة المبكرة، والذى يعد نموذجا عمليًا للجودة والدمج في مجال الطفولة المبكرة، ونجح فى تدريب 1218 من ميسري الحضانات و384 من مديري الحضانات ، 3115 مستفيداً من حملات التربية الإيجابية والأكل الصحي والعمل عبر مفهوم التعلّم من خلال اللعب. 

وأكدت أميمة رفعت مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية على التعاون المثمر بين الوزارة والجانب اليابانى فى إطار منظومة الطفولة المبكرة ودور الوزارة نحو تقديم أحدث التقنيات لخدمة ملف الطفولة المبكرة وبذل الجهود المستمرة في قطاع الطفولة ودور المشروع نحو تقديم نموذج مشرف للعمل الجاد والحرص الحقيقي علي مصلحة الأطفال والأسر.

وأوضحت الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي اهتمام الوزارة بتطوير منظومة الحضانات من حيث جودة المحتوى التربوي، وتهيئة بيئات تعليمية آمنة ومحفزة تراعي الفروق الفردية، وتدعم دمج الأطفال بما يضمن حق كل طفل في التعلم والنمو ، وأيضاً دور التدريبات فى تمكين الميسرات وتوفير بيئة تعليمية نموذجية من خلال التعلم عبر اللعب وتشجيع الابتكار واستخدام حقيبة الميسرة، كذلك الاستفادة من الموارد المتاحة، وذلك تنفيذاً لتكليفات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي نحو  تطوير قطاع الطفولة المبكرة ورفع كفاءته وضمان جودة خدماته.

ومن جانبها  أعربت ناعومي ماتسوموتو كبير مستشاري مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة بمنظمة الجايكا عن سعادتها بتلك الشراكة وتطبيق  النموذج الياباني بمصر وزيادة عدد الحضانات التي تتبع أسلوب التعلم من خلال اللعب وتقدمت بخالص التقدير إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية على استضافتها لهذه الفعالية، وعلى حرصها على تكريم هذه الجهود على المستوى المحلي.

وأوضحت المعني العميق لرعاية الطفولة المبكرة حيث  تُعد الحضانة أول مجتمع للطفل يلتقي به خارج إطار الأسرة، وتُعد ميسّرات وميسّرو الحضانات العناصر الأساسية التي تُشكّل هذا المجتمع، وقد أظهرت الدراسات أن المهارات غير المعرفية التي تتكوّن في مرحلة الطفولة المبكرة تشكّل أساسًا يمتد أثره طوال الحياة.

وتضمن الاحتفال عددا من الفقرات الفنية التى قدمت بمشاركة  90 طفلا ، بعدد 5 حضانات بمحافظة القليوبية، وتم تكريم الفائزين بمسابقات التعلم من خلال اللعب والدمج المقدمة من المشروع والمعلن عن الفائزين بها في سبتمبر 2025 وقدم ممثلو أول خمسة مراكز فائزة من الحضانات شرحا تفصيليا لفكرة النشاط وكيف تم تنفيذه.

كما تم  الإطلاع علي أهم النماذج والأفكار المتخذة من تدريبات المشروع وكيفية إعادة التدوير للألعاب المستخدمة للأطفال، وإشغال ذهنهم بأكثر من وسيلة والاستماع من الميسرات عن عملهم اليومي، وكيفية تنفيذ ألعاب تطبق فكرة الدمج.

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

انتخابات
أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
