جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن نحو إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال، اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن نحو إسرائيل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم ، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة جوية على ميناء الحديدة غرب اليمن، في إطار ما وصفه بضمان استمرار الحصار البحري والجوي المفروض على جماعة الحوثي.

وأضاف كاتس في بيان صحفي: "الهجوم على ميناء الحديدة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقويض قدرات الحوثيين العسكرية واللوجستية".

وأشار وزير الدفاع إلى أن إسرائيل لن تتوانى عن استخدام كامل قدراتها العسكرية ضد أي جهة تسعى لاستهدافها، مؤكدا أن "الحوثيين سيواصلون تلقي ضربات دقيقة وموجعة، وسيدفعون أثماناً باهظة عن كل محاولة عدوانية ضد إسرائيل".