قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل ضرب الحوثيين وسيدفعون ثمن كل هجوم

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم ، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة جوية على ميناء الحديدة غرب اليمن، في إطار ما وصفه بضمان استمرار الحصار البحري والجوي المفروض على جماعة الحوثي.

وأضاف كاتس في بيان صحفي: "الهجوم على ميناء الحديدة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقويض قدرات الحوثيين العسكرية واللوجستية".

وأشار وزير الدفاع إلى أن إسرائيل لن تتوانى عن استخدام كامل قدراتها العسكرية ضد أي جهة تسعى لاستهدافها، مؤكدا أن "الحوثيين سيواصلون تلقي ضربات دقيقة وموجعة، وسيدفعون أثماناً باهظة عن كل محاولة عدوانية ضد إسرائيل".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ 12 غارة جوية مركزة استهدفت ثلاثة أرصفة رئيسية في ميناء الحديدة غرب اليمن، في تصعيد جديد للتوترات المتصاعدة في البحر الأحمر.

وأضافت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين، أن "طائرات معادية شنت هجمات متتالية على البنية التحتية للميناء"، في حين أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن الضربات تركزت على أرصفة الميناء ومنشآت لوجستية، في محاولة لـ"تشديد الحصار البحري على اليمن ومنع إعادة تشغيل الميناء".

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الدفاعات الجوية للجماعة "أربكت طائرات العدو وأجبرت بعض تشكيلاتها على مغادرة الأجواء".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية تأتي هذه الضربات بعد ساعات من إصدار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانا حذر فيه المدنيين من التواجد في ميناء الحديدة، مؤكدا أن "أي شخص يبقى في المنطقة يُعرض حياته للخطر"، زاعما الميناء تحول إلى نقطة انطلاق لهجمات بغطاء إيراني.

ويعد ميناء الحديدة شريانًا حيويًا لإمدادات اليمن، وقد يؤدي استهدافه المتكرر إلى تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد، وسط تحذيرات أممية سابقة من تداعيات أي تصعيد في هذا المرفق الحيوي.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إسرائيل ميناء الحديدة اليمن الحوثي جماعة الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

حفل زفاف مريم عزت

بإطلالة تشبه الأميرات.. مريم عزت تحتفل بزفافها على المهندس مينا عماد

الحزام الناري

مرض فيروسي يصيب الأعصاب والجلد.. أسباب وأعراض الحزام الناري

عجوة بالبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العجوة بالبيض؟

بالصور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد
صيد
صيد

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد