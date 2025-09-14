قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دَعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
إصابات واعتقالات.. اضطرابات في لندن خلال مظاهرة لليمين المتطرف ضد المهاجرين
تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. متى ينتهي فصل الصيف رسميا؟
كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل
لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن اعترض مسيرة أطلقت من اليمن قرب مطار رامون

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة يعتقد أنها أطلقت من اليمن، بالقرب من مطار رامون في جنوب البلاد، بحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت عملية الاعتراض في ظل حالة من التأهب الأمني، حيث أطلقت صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة، إثر رصد جسم جوي غير معروف.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن السلطات أغلقت المجال الجوي في محيط مطار رامون مؤقتا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطيران والمدنيين.

ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من حادثة مماثلة، حيث تمكنت مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن من الوصول إلى صالة مطار رامون دون أن ترصد من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

الدفاعات الجوية الإسرائيلية اليمن مطار رامون الجيش الإسرائيلي الحوثيون طائرة مسيرة

توزيع ملاس
زراعة الشرقية
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
نجلاء بدر
