جيش الاحتلال يعلن اعترض مسيرة أطلقت من اليمن قرب مطار رامون

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة يعتقد أنها أطلقت من اليمن، بالقرب من مطار رامون في جنوب البلاد، بحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت عملية الاعتراض في ظل حالة من التأهب الأمني، حيث أطلقت صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة، إثر رصد جسم جوي غير معروف.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن السلطات أغلقت المجال الجوي في محيط مطار رامون مؤقتا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطيران والمدنيين.

ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من حادثة مماثلة، حيث تمكنت مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن من الوصول إلى صالة مطار رامون دون أن ترصد من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.