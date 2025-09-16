هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بأن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ هجوما جويًا على ميناء الحديدة الواقع على الساحل الغربي لليمن.

أكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن "طائرات إسرائيلية شنت عدوانا على ميناء الحديدة"، ووصفت الهجوم بأنه "اعتداء سافر على السيادة اليمنية".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا، دون أن يقدم تفاصيل حول حجم الأضرار أو الإصابات.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الهدف من الغارة هو تعطيل عمل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية.