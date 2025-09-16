جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن

أكد جيش الاحتلال، أنه يهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال جيش الاحتلال: “الضربة على ميناء الحديدة رد على هجمات متكررة شملت إطلاق مسيرات وصواريخ نحو إسرائيل”.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بأن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ هجوما جويًا على ميناء الحديدة الواقع على الساحل الغربي لليمن.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن "طائرات إسرائيلية شنت عدوانا على ميناء الحديدة"، ووصفت الهجوم بأنه "اعتداء سافر على السيادة اليمنية".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا، دون أن يقدم تفاصيل حول حجم الأضرار أو الإصابات.

