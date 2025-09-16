بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد ببدء عمليات الإخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية بقصف منطقة الميناء.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان له اليوم الثلاثاء إنه "سيهاجم في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ميناء الحديدة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك".

وأضاف أنه "من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى اخلاء المكان بشكل فوري.. كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".

على جانب أخر يعقد مجلس الأمن الخميس المقبل إحاطة شهرية مفتوحة حول التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، ويقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أو. بيدرسن، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، وممثل عن المجتمع المدني، إحاطة إعلامية، وإجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة.

ويناقش أعضاء المجلس خلال الأسبوع التطورات المتعلقة بإيران وخطة العمل الشاملة المشتركة ، بعد أن بدأت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ويواصل أعضاء المجلس التباحث بشأن مشروع قرار بشأن الوضع في غزة الذي قدمه الأعضاء العشرة المنتخبون.

وعن اجتماعات الهيئات الفرعية لمجلس الأمن، تعقد لجنة الجزاءات المفروضة على هايتي مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، ويوم الخميس، تعقد لجنة الأركان العسكرية اجتماعا رسمياً، فيما يعقد المجلس الجمعة اجتماعا رسميا للفريق العامل المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ويتضمن الاجتماع عرضا من اليونيسف للمذكرة العالمية التي تغطي الربع الأول من عام 2025 وعرض تقرير الأمين العام حول الأطفال والصراع المسلح في اليمن من قبل مكتب الممثل الخاص المعني بالأطفال والصراع المسلح.