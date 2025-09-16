قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحريق هائل بمجمع صناعي للغزل والنسيج بقرية الراهبين بسمنود
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
مدبولي: زيادة في معدل نمو احتياطي النقد الأجنبي
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد ببدء عمليات الإخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية بقصف منطقة الميناء.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان له اليوم الثلاثاء إنه "سيهاجم في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ميناء الحديدة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك".

وأضاف أنه "من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى اخلاء المكان بشكل فوري.. كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".

على جانب أخر يعقد مجلس الأمن الخميس المقبل إحاطة شهرية مفتوحة حول التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، ويقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أو. بيدرسن، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، وممثل عن المجتمع المدني، إحاطة إعلامية، وإجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة.

ويناقش أعضاء المجلس خلال الأسبوع التطورات المتعلقة بإيران وخطة العمل الشاملة المشتركة ، بعد أن بدأت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ويواصل أعضاء المجلس التباحث بشأن مشروع قرار بشأن الوضع في غزة الذي قدمه الأعضاء العشرة المنتخبون.

وعن اجتماعات الهيئات الفرعية لمجلس الأمن، تعقد لجنة الجزاءات المفروضة على هايتي مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، ويوم الخميس، تعقد لجنة الأركان العسكرية اجتماعا رسمياً، فيما يعقد المجلس الجمعة اجتماعا رسميا للفريق العامل المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ويتضمن الاجتماع عرضا من اليونيسف للمذكرة العالمية التي تغطي الربع الأول من عام 2025 وعرض تقرير الأمين العام حول الأطفال والصراع المسلح في اليمن من قبل مكتب الممثل الخاص المعني بالأطفال والصراع المسلح.

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الحزام الناري

مرض فيروسي يصيب الأعصاب والجلد.. أسباب وأعراض الحزام الناري

عجوة بالبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العجوة بالبيض؟

الابراج

5 أبراج تحب المذاكرة ومتفوقين دراسيا منذ الصغر.. هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟.. النتيجة مفاجئة

9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك

لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

