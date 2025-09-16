أكد عضو لجنة التحقيق الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال عضو لجنة التحقيق الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين: إسرائيل دمرت كافة مناحي الحياة في غزة، وعلى المجتمع الدولي منع الإبادة الجماعية التي تتم في غزة".

وأضاف عضو لجنة التحقيق الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين:" يجب ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الإبادة في غزة".

وتابع عضو لجنة التحقيق الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين: إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي".

