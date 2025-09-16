نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قواته تعمل في مدينة غزة لهزيمة حماس ولكن في الوقت نفسه لإجلاء السكان من المدينة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



كما زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بذل جهودا لفتح طرق إضافية لتسهيل عملية إجلاء سكان مدينة غزة بشكل أسرع".

وفي وقت سابق، أدانت جمهورية مصر العربية، العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

قالت وزارة الخارجية، إن العملية العسكرية في مدينة غزة تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت وزارة الخارجية:" نحذر من المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المنطقة".

