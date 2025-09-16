ترامب: لا أعرف الكثير عن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أنه لا يعرف الكثير عن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ”.

وفي وقت سابق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الأدلة على وقوع "إبادة جماعية" في غزة تتزايد، مع تصعيد إسرائيل لهجومها البري على القطاع الفلسطيني.

صرح المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك : "نشهد تراكمًا لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وربما أكثر من ذلك".



كما أدان تورك الهجوم البري الإسرائيلي على غزة ووصفه بأنه "غير مقبول بتاتًا"، مطالبًا بإنهاء "المذبحة"، ومحذرًا من تزايد الأدلة على وقوع إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية.

