ترامب يكمم أفواه الصحافة.. الرئيس الأمريكي يقاضي نيويورك تايمز

أفادت محكمة في ولاية فلوريدا ، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم بدعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز" وأربعة من صحفييها ودار النشر "بنغوين راندوم هاوس"، حيث طالب في دعواه بتعويض مادي لايقل عن 15 مليار دولار بدعوى التشهير والقذف والإضرار بسمعته.

وبحسب صحيفة الدعوة، فقد نشرت الصحيفة سلسلة مقالات من بينها افتتاحية قبل انتخابات 2024 وصفت ترامب بأنه غير مؤهل للرئاسة، إضافة إلى كتاب أصدرته "بنغوين" بعنوان "الخاسر المحظوظ: كيف بدّد دونالد ترامب ثروة والده وخلق وهم النجاح".

ونصت الدعوى على : "المدّعى عليهم نشروا الكتاب والمقالات بشكل متعمّد رغم علمهم بأنها مليئة بتحريفات وافتراءات مشينة عن الرئيس ترامب".

ومن جانبهم أكد محامو ترامب إن هذه المنشورات ألحقت ضررًا كبيرًا بأعماله وسمعته الشخصية، وتسببت في خسائر اقتصادية ضخمة لقيمة علامته التجارية وأضرّت بآفاقه المالية المستقبلية.

وأشاروا إلى انخفاض حاد في سعر سهم شركة "ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب" (TMTG) كمثال على الأضرار الناتجة عن التشهير.

وفي منشور على منصّته الاجتماعية "تروث سوشيال" قال ترامب: "اليوم، لي الشرف العظيم في رفع دعوى تشهير وقذف بقيمة 15 مليار دولار ضد نيويورك تايمز"، متّهمًا الصحيفة بالكذب عليه وعلى عائلته وأعماله، وكذلك على حركات وأيديولوجيات يقودها الجمهوريون مثل "أمريكا أولًا" و"اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا