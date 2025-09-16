قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
الجيش الإسرائيلي يعلن البدء رسميا في المرحلة التالية لاحتلال غزة
ترامب يكمم أفواه الصحافة.. الرئيس الأمريكي يقاضي نيويورك تايمز

أفادت محكمة في ولاية فلوريدا ، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم بدعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز" وأربعة من صحفييها ودار النشر "بنغوين راندوم هاوس"، حيث طالب في دعواه بتعويض مادي لايقل عن 15 مليار دولار بدعوى التشهير والقذف والإضرار بسمعته.

وبحسب صحيفة الدعوة، فقد نشرت الصحيفة  سلسلة مقالات  من بينها افتتاحية قبل انتخابات 2024 وصفت ترامب بأنه غير مؤهل للرئاسة، إضافة إلى كتاب أصدرته "بنغوين" بعنوان "الخاسر المحظوظ: كيف بدّد دونالد ترامب ثروة والده وخلق وهم النجاح".

ونصت الدعوى على :  "المدّعى عليهم نشروا الكتاب والمقالات بشكل متعمّد رغم علمهم بأنها مليئة بتحريفات وافتراءات مشينة عن الرئيس ترامب".

ومن جانبهم أكد  محامو ترامب إن هذه المنشورات ألحقت ضررًا كبيرًا بأعماله وسمعته الشخصية، وتسببت في خسائر اقتصادية ضخمة لقيمة علامته التجارية وأضرّت بآفاقه المالية المستقبلية.

وأشاروا إلى انخفاض حاد في سعر سهم شركة "ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب" (TMTG) كمثال على الأضرار الناتجة عن التشهير.

وفي منشور على منصّته الاجتماعية "تروث سوشيال" قال ترامب: "اليوم، لي الشرف العظيم في رفع دعوى تشهير وقذف بقيمة 15 مليار دولار ضد نيويورك تايمز"، متّهمًا الصحيفة بالكذب عليه وعلى عائلته وأعماله، وكذلك على حركات وأيديولوجيات يقودها الجمهوريون مثل "أمريكا أولًا" و"اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا

