مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح ترامب لعضوية الفيدرالي

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، على مرشح الرئيس دونالد ترامب لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، قبل يوم واحد فقط من اجتماع البنك المركزي للنظر في خفض أسعار الفائدة.

ويعني تأكيد ميران السريع في وقت متأخر من ليلة الاثنين أنه سيحضر الاجتماع المرتقب بشدة في واشنطن العاصمة، الذي يبدأ اليوم الثلاثاء.

وصرح ميران أنه بمجرد تأكيد تعيينه، سيأخذ إجازة بدون أجر من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، لكنه لم يوافق حتى الآن على الاستقالة من منصبه.

وتتوقع الأسواق أن يعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ديسمبر 2024، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول مدى عمق أي خفض.

قاوم رئيس مجلس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، حتى الآن حملة الضغط التي شنها الرئيس، لكنه أشار الشهر الماضي إلى أن الظروف الاقتصادية، بما في ذلك حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية، قد تستدعي خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.

ومن غير المرجح أن يكون قرار ميران حاسماً بشأن خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وفي اجتماعها الأخير في أواخر يوليو، صوّت أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بنسبة 9-2 على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.

في سياق متصل بأوضاع الفيدرالي الأميركي، قضت محكمة الاستئناف الأميركية بأن ترامب لا يستطيع إقالة ليزا كوك من بنك الاحتياطي الفدرالي قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وتعني أحكام محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا أن كوك، عضو مجلس محافظي الفدرالي الأميركي، يمكنه المشاركة في الاجتماع المحوري الذي يستمر يومين ويبدأ صباح الثلاثاء.

وكان محامو ترامب قد قدموا طلباً طارئاً لإيقاف حكم صادر عن محكمة أدنى الأسبوع الماضي، والذي منع تنفيذ قرار إقالة كوك ريثما تستمر دعواها القضائية ضد إجراء الرئيس.