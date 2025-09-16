قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة المحتجزين
مفاجأة.. استقرار حالة زوج بطلة سموحة دينا علاء وحبسه 4 أيام بالإسكندرية
فضل الصلاة على النبي.. العبادة التي لا ترد
موقع أكسيوس: الجيش الإسرائيلي شن هجوماً برياً للسيطرة على غزة
قيمة الرحمة في الإسلام.. لا تنزع من شخص إلا كُتب عليه الشقاء
غارقة منذ 110 أعوام.. اليونان تنتشل قطع أثرية للسفينة التوأم لـ"تايتانيك"
جدو: الفوز على الأهلي منح لاعبي بيراميدز روحا ودفعة معنوية كبيرة.. فيديو
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025
اليوم محاكمة بدرية طلبة بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل
الدوحة تجمع العرب والمسلمين.. قمة استثنائية ترسم ملامح مرحلة جديدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير: العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النقل
مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، في البنوك وسط تسجيل فروقات طفيفة بين البنوك في سعري الشراء والبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع

بنك مصر:

48.12 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك البركة:

48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك نكست:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

48.12 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

48.14 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع


وأكد متعاملون بالسوق أن أسعار الدولار تشهد استقرارًا نسبيًا مع سيطرة حالة من الترقب لقرارات السياسة النقدية العالمية، فيما يظل الفارق بين سعري الشراء والبيع في معظم البنوك عند مستوى 10 قروش تقريبًا.

وتوقع الخبراء أن تواصل العملة الأمريكية التحرك في نطاق ضيق على المدى القصير، مع اعتماد السوق المحلي بشكل كبير على تدفقات النقد الأجنبي واحتياجات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

