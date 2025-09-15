سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-9-2025

شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، تسجيل فروقات طفيفة بين البنوك في سعري الشراء والبيع.

وجاءت أسعار الدولار فى 10 بنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع

بنك مصر:

48.12 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك البركة:

48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك نكست:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

48.12 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

48.14 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع



وأكد متعاملون بالسوق أن أسعار الدولار تشهد استقرارًا نسبيًا مع سيطرة حالة من الترقب لقرارات السياسة النقدية العالمية، فيما يظل الفارق بين سعري الشراء والبيع في معظم البنوك عند مستوى 10 قروش تقريبًا.

وتوقع الخبراء أن تواصل العملة الأمريكية التحرك في نطاق ضيق على المدى القصير، مع اعتماد السوق المحلي بشكل كبير على تدفقات النقد الأجنبي واحتياجات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.