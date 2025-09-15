تحرك سعر الدولار مرة أخرى فى بعض البنوك اليوم الاثنين

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مع تسجيل فروق طفيفة بين البنوك، وذلك وفق آخر تحديثات معلنة. وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك الأهلي المصري:

48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع.

بنك مصر:

48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB):

48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية:

48.17 جنيه للشراء – 48.27 جنيه للبيع.

بنك البركة:

48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.



ويعكس استقرار الأسعار استمرار حالة التوازن في سوق النقد الأجنبي، مع متابعة الأسواق المحلية للتطورات العالمية المرتبطة بسعر الدولار وتحركات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملة في مصر.