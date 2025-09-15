سعر الدولار الآن أمام الجنيه في 15 سبتمبر 2025

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مع تسجيل فروق طفيفة بين البنوك، وفق آخر تحديثات معلنة. وجاءت الأسعار كالآتي:
سعر الدولار الآن
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
48.16 جنيه للشراء – 48.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
48.17 جنيه للشراء – 48.27 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار عالميا
يعكس استقرار الأسعار استمرار حالة التوازن في سوق النقد الأجنبي، مع متابعة الأسواق المحلية للتطورات العالمية المرتبطة بسعر الدولار وتحركات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملة في مصر.