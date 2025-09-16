في تصريحات من المكتب البيضاوي.. ترامب يشيد بقطر ويهاجم حماس

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر بأنها "حليف جيد جدا" ذاكر إن إسرائيل لن تضرب الدولة الخليجية العربية مرة أخرى بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الأسبوع الماضي والذي أثار انتقادات واسعة.

ولكن في جملة غير مكتملة، ألمح ترامب إلى أنه في حين أن إسرائيل قد لا تستهدف قطر، فإنها قد تواصل هجومها على غزة أو حماس.

ونقلاً عن مقال صحفي قرأه قبل ساعة من الإدلاء بتصريحه للصحفيين في المكتب البيضاوي، زعم ترامب أن حماس قالت إنها ستستخدم الرهائن العشرين المتبقين في غزة "كدروع بشرية".

قال الرئيس الأمريكي: "سيُخرجونهم من الأنفاق المظلمة، وسيضعونهم في مرمى النيران".

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن هذا الأمر " فظيع للغاية".